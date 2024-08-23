Двое детей пострадали в ДТП в Нижегородской области

Авария с двумя пострадавшими произошла накануне в городе Семенове. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на УГИБДД Нижегородской области.

Подросток за рулем питбайка не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало на проезжую часть. Юному водителю и его 14-летнему пассажиру потребовалась помощь медиков.

Сообщается, что оба пострадавших передвигались на питбайке без шлемов.

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Sina Schuldt/dpa

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