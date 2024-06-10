Двое детей пострадали в ДТП недалеко от Нижнего Тагила
Авария, в которой пострадали дети, произошла накануне на трассе Николо-Павловское — Алапаевск под Нижним Тагилом. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Свердловской области.
Женщина-водитель за рулем Nissan на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю Kia Rio. После столкновения с иномаркой Kia Rio съехал в кювет.
Медики доставили в больницу 11-летнюю девочку и семимесячного мальчика из Kia. На водителя Nissan завели административное дело за нарушение правил ПДД.
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