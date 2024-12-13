Двое детей пострадали в аварии с автобусом в Сызрани

В Сызрани произошла авария с участием автобуса, в которой пострадали двое детей. Об этом сообщил сайт volga.news со ссылкой на ГУ МВД России по Самарской области.

На Магистральной улице водитель ВАЗ-21120 во время снегопада не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Peugeot Boxer.

В результате аварии пострадали двое детей, 10 и 11 лет, которые сидели в микроавтобусе.