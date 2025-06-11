Двое детей пострадали при возгорании деревянного дома в Марий Эл

В среду, 11 июня, двухквартирный деревянный дом загорелся в поселке Сернур на территории Республики Марий Эл. Происшествие случилось около трех часов ночи. Об этом сайту MariMedia.ru сообщили представители региональной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, в момент возгорания в доме находились дети в возрасти 10 и 12 лет. Обоим потребовалась медицинская помощь.

Сейчас правоохранительные органы занимаются установлением причины пожара. Сотрудники прокуратуры Сернурского района взяли под контроль ход и результаты выяснения всех обстоятельств случившегося.