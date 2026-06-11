Двое детей пострадали при съезде иномарки в кювет в Марий Эл

Накануне днем на автодороге «Юбилейный — Шуарсола — Большая Руясола» в Медведевском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием машины, в которой находились дети. Об этом сообщило ИА «Мари Медиа» .

По предварительной информации, водитель автомобиля Chery не справился с управлением, в результате чего машина съехала с проезжей части и опрокинулась. В аварии пострадало четыре человека, среди которых двое детей.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Прокуратура Медведевского района организовала проверку по факту ДТП для оценки соблюдения требований безопасности дорожного движения.