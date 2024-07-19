Двое детей получили травмы при столкновении легковушек в центре Уфы
Авария с участием детей произошла в центре Уфы. Дорогу не поделили две легковушки, сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, молодой человек за рулем ВАЗ-2114, двигаясь по улице Ленина, врезался во встречный Geely Emgrand.
Различные травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров иномарки. После медицинского осмотра им назначили амбулаторное лечение.
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