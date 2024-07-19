Двое детей получили травмы при столкновении легковушек в центре Уфы

Авария с участием детей произошла в центре Уфы. Дорогу не поделили две легковушки, сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу городской Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, молодой человек за рулем ВАЗ-2114, двигаясь по улице Ленина, врезался во встречный Geely Emgrand.

Различные травмы получили двое несовершеннолетних пассажиров иномарки. После медицинского осмотра им назначили амбулаторное лечение.

«Сейчас внизу порешаем». Стали известны детали конфликта бойца Ларкина и пассажиров во Внукове

⏸Синий экран смерти. Причины и последствия глобального сбоя в работе Windows

Советская привычка или новый тренд? Почему людям нравится отдых в парках

Из пекла в ливни. Москве пообещали новую климатическую реальность

Ефимов: на юге Москвы передали под заселение 27 новостроек по программе реновации

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте