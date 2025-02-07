Двое детей получили травмы при столкновении иномарок в Ростове-на-Дону

Дорожная авария с участием несовершеннолетних произошла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, 51-летний водитель машины Fiat Doblo, выехав с территории двора, врезался в иномарку Nissan Almera. В салоне последней находились двое детей пяти и восьми лет.

Юные пассажиры получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.

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