Двое детей получили травмы при столкновении иномарок в Ростове-на-Дону
Дорожная авария с участием несовершеннолетних произошла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, 51-летний водитель машины Fiat Doblo, выехав с территории двора, врезался в иномарку Nissan Almera. В салоне последней находились двое детей пяти и восьми лет.
Юные пассажиры получили травмы. Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП.
Путин поручил блокировать преступные звонки с Украины
Около 30 человек пожар заблокировал в танцевальной студии в Москве
Реконструкцию стадиона «Старт» в Реутове завершат к концу этого года
Бил шнуром и срывал ногти. Под Калининградом задержали мужчину за истязание дочери
Пожизненно осужденный террорист судился с ФСИН за отсутствие солнечного света
Делегация из Можайска приняла участие в патриотической эстафете в Одинцове
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте