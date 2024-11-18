Двое детей погибли в пожаре в Ростовской области

В Сальске возбудили уголовное дело после гибели в пожаре двух детей. Об этом сообщил RT со ссылкой на СУ СКР по Ростовской области.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности», подозреваемых в деле пока нет. Следователи пока проводят экспертизы и опрашивают свидетелей происшествия.

Отмечается, что погибшие дети были 2020 и 2022 года рождения, добавил сайт sibdepo.ru.