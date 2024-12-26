Движение поездов в сторону центра остановилось на фиолетовой ветке метро Москвы
На фиолетовой ветке московского метрополитена остановились поезда. Об этом сообщил источник 360.ru.
По его данным, составы перестали курсировать со стороны Котельников в центр.
В распоряжении 360.ru также появилось видео с одной из станций. На ролике видно стоящий поезд. Сотрудники метро за кадром предлагают пассажирам воспользоваться альтернативными маршрутами.
По данным дептранса столицы, на Таганско-Краснопресненской линии нет движения от станции «Жулебино» до «Текстильщиков». В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами
На прошлой неделе человек попал под поезд на одной из станций Сокольнической линии московского метро. Пассажир лишился уха и кисти руки. На помощь пострадавшему прибыли спасатели и врачи.
«Я как бомж». Жена участника СВО похитила все его боевые выплаты и скрылась
График работы медорганизаций в новогодние праздники опубликовали в Подмосковье
Житель Люберец стал победителем премии губернатора Московской области
Школьникам Воскресенска напомнили правила безопасности во время зимних каникул
Уволили за сутки. Безрук рассказал о своем пути к должности главы разведки «Вагнера»
Франция предлагала России провести переговоры о завершении конфликта без Украины
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте