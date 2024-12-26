Движение поездов в сторону центра остановилось на фиолетовой ветке метро Москвы

На фиолетовой ветке московского метрополитена остановились поезда. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, составы перестали курсировать со стороны Котельников в центр.

В распоряжении 360.ru также появилось видео с одной из станций. На ролике видно стоящий поезд. Сотрудники метро за кадром предлагают пассажирам воспользоваться альтернативными маршрутами.

По данным дептранса столицы, на Таганско-Краснопресненской линии нет движения от станции «Жулебино» до «Текстильщиков». В обратном направлении составы курсируют с увеличенными интервалами

На прошлой неделе человек попал под поезд на одной из станций Сокольнической линии московского метро. Пассажир лишился уха и кисти руки. На помощь пострадавшему прибыли спасатели и врачи.