Движение по трассе Саки — Евпатория перекрыли в Крыму из-за пожара

В Крыму временно перекрыли участок трассы Саки — Евпатория из-за сильного пожара. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по полуострову.

По данным ведомства, в селе Прибрежное в Сакском районе загорелся частный дом на Каламитской улице. Общая площадь распространения огня составила порядка 1100 квадратных метров. Эвакуация не потребовалась, сведения о пострадавших не поступали.

К месту ЧП направили силы службы пожаротушения пятого пожарно-спасательного отряда главного управления. Спасатели на месте создали штаб пожаротушения.

«Спецтехнику обеспечили бесперебойной подачей огнетушащих средств. ГИБДД временно перекрыли участок дороги Саки — Евпатория для обеспечения беспрепятственной работы пожарных силами, по дороге Саки — Вересаево имеются объездные пути», — добавили в ведомстве.

Ранее СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Подмосковье.