Две змеи перепугали жителей одной из квартир на северо-западе Москвы

Двух больших змей обнаружили в коридоре одной из квартир дома № 4 на улице Берзарина. О ЧП сообщил источник 360.ru.

Как именно змеи попали в квартиру, пока неясно. Все обстоятельства происшествия уточняются.

Накануне в доме на Енисейской улице нашли удава — змея вылезла из унитаза. При проверке оказалось, что у нее есть владелица. Женщина чистила террариум, а питомец в это время решил сбежать и попал в соседнюю квартиру.

UPD: при проверке сообщения о змеях в квартире на улице Берзарина оказалось, что рептилий в жилище не было, уточнил источник. По его словам, дома находились пожилая женщина и ее внук, пояснивший, что у бабушки есть психическое заболевание.