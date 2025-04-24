Две жилые квартиры загорелись в Центральном районе Санкт-Петербурга

В ночь на 24 апреля в Центральном районе Санкт-Петербурга загорелись две жилые квартиры на Исполкомской улице. Площадь возгорания составила порядка 100 квадратных метров. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило спасателям в половине пятого утра. Об этом написала gazeta.spb.ru.
Первоначально пожару был присвоен ранг сложности №1-БИС, а спустя некоторое время повышен до №2 ввиду увеличения масштабов пламени. Немедленно прибывшие сотрудники МЧС смогли предотвратить распространение огня и успешно справились с ним к восьми часам утра.
Сотрудники экстренных служб приняли участие в эвакуации жильцов близлежащих квартир, сумев вывести 15 человек из зоны бедствия. Информация о жертвах или пострадавших на данный момент отсутствует.
Всего в ликвидации последствий происшествия участвовали восемь специализированных транспортных средств и 37 сотрудников МЧС. Причины случившегося устанавливаются соответствующими органами.
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