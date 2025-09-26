Две женщины пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Арзамасе

Четыре автомобиля стали участниками ДТП в Арзамасе. Авария случилась в четверг, 25 сентября, в 20:20 в СНТ‑2 округа Арзамас. Об этом сайту pravda-nn.ru сообщили представители областного Управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным полиции, столкнулись автомобили BMW и Lada Granta, которые двигались в попутном направлении в сторону улицы Ленина. Машины выехали на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилями Opel и Ford.

Пострадали две пассажирки, находящиеся в салонах Opel и Ford. Женщин с различными травмами доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Подробности случившегося выясняются.