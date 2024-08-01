Две женщины пострадали в аварии с грузовиком в ХМАО
В Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием легковушки Volkswagen и фуры. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на ГИБДД ХМАО.
По предварительным данным, водитель фуры не выдержал безопасную дистанцию и врезался в легковушку, которая ехала впереди. В аварии пострадала водитель Volkswagen и ее пассажирка.
Обеих женщин доставили в больницу, проводится проверка.
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