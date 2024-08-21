Две женщины пострадали при пожаре в петербургском доходном доме Риттера
Пожар охватил 10-комнатную квартиру в доходном доме Риттера в Петербурге. Как сообщило СМИ, не обошлось без пострадавших.
По данным пресс-службы городского ГУ МЧС, пламя распространилось на площади 30 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы 15 спасателей и три единицы техники.
В полыхающем помещении пострадали две женщины. Им потребовалась госпитализация.
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