Две женщины получили травмы в результате ДТП в Саратове
Авария с двумя пострадавшими произошла во вторник, 20 августа, недалеко от садового товарищества «Микрон» в Саратове. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на городское управление Госавтоинспекции.
По предварительным данным, водитель отечественного авто не справился с управлением и врезался в Hyundai Solaris, за рулем которого сидела 35-летняя женщина.
В результате столкновения пострадали две пассажирки отечественного автомобиля.
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