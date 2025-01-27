Две женщины погибли в ДТП в Карагайском муниципальном округе Прикамья

На автодороге Кострома — Шарья — Киров — Пермь водитель LADA столкнулся с большегрузом SITRAK. В результате автоаварии погибли две пассажирки легкового автомобиля. Водитель и еще два пассажира, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, травмы получил водитель грузового автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.