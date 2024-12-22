Две женщины погибли в ДТП с большегрузом на «трассе смерти» в Тюменской области

В Тюменской области на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в аварии погибли две жительницы Сургута. Предварительно, виновник ДТП выехал на встречку. Об этом сообщил сайт muksun.ru со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Тюменской области.
Авария произошла на автодороге, известной как «трасса смерти». Легковушка Kia выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом Volvo. В результате Kia оказалась в кювете и перевернулась.
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