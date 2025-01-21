Две женщины и ребенок пострадали из-за схода снега с крыши дома в Кузбассе

СК: снег сошел с крыши многоквартирного дома в Шерегеше, есть пострадавшие

С крыши многоквартирного дома в поселке Шерегеш Кемеровской области сошел снег. Предварительно, в результате ЧП пострадали три человека, сообщила пресс-служба СК по региону.

«Выявлены сведения о том, что по улице Советской в Шерегеше снежная масса сошла с крыши многоквартирного дома, в результате чего, предварительно, пострадали находившиеся рядом две женщины и ребенок», — отметили в ведомстве.

Сход снега произошел вечером 21 января. СК проводит доследственную проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». По данным пресс-службы, сейчас следователи устанавливают очевидцев и выясняют обстоятельства ЧП.

Ранее упавший с крыши дома снег чуть не убил 24-летнюю жительницу Ленобласти. Девушка из Всеволожска получила сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и гематомы. Прокуратура проводит проверку в связи со случившимся.