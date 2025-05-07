Две женщины и ребенок попали в больницу из-за загоревшегося самоката в Петербурге

Самокат стал причиной пожара в Невском районе Санкт-Петербурга. Происшествие случилось утром 7 мая в одном из домов на Дальневосточном проспекте. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
По данным ведомства, огонь охватил самокат, стоявший в подъезде жилого дома. Площадь возгорания составила один квадратный метр.
Десять специалистов личного состава МЧС оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали пламя. Однако три человека — две женщины и ребенок — пострадали. Их доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас эксперты выясняют все обстоятельства случившегося.
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