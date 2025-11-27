Две смертельные аварии произошли на трассе в ХМАО за ночь

Сразу две смертельные аварии произошли на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск за ночь. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные Госавтоинспекции Югры.

По информации полиции, на 636-м километре дороги 57-летний водитель SHACMAN выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. Один из автомобилистов получил смертельные травмы.

Спустя несколько часов на 22-м километре Ford врезался в Toyota. Жертвой ДТП стал водитель первой иномарки. Проводится проверка.