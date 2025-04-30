Две школьницы попали в больницу после ДТП с электричкой в Казани

Две девочки 12 лет пострадали в ДТП с электричкой в Казани. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на Центральное МСУТ СК РФ.

Согласно данным ведомства, на перегоне между станциями Дербышки и Восстание школьницы пытались перебежать пути. Машинист приближающегося состава применил экстренное торможение, однако вагоны задели девочек по касательной.

Пострадавших доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело.

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