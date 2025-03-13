Две подруги из Сургута отправятся в колонию за жестокое убийство знакомого

Суд вынес приговор двум жительницам Сургута по делу об убийстве. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ХМАО.

Согласно данным ведомства, во время застолья подруги поссорились со знакомым. Пьяные женщины принялись душить и избивать его. В итоге пострадавший скончался от удушья.

Нападавшим назначили наказание в виде 10 и 12 лет лишения свободы. Срок они проведут в колонии общего режима. С них также взыскали компенсацию морального вреда.