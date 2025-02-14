Две легковушки и «Газель» столкнулись на трассе в Ставропольском крае

Массовая авария произошла на трассе Ростов-на-Дону — Ставрополь в Шпаковском районе Ставропольского края. Об этом сообщило « АБН24 » со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Согласно данным ведомства, на 308-м километре столкнулись две легковушки и «Газель». Предположительно, причиной ДТП стало нарушение дистанции одним из водителей.

Информация о пострадавших не поступала. Правоохранители устанавливают другие детали случившегося.