Две иномарки столкнулись в Пензе

В Пензе на улице Перспективной произошли две аварии с участием иномарок. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управления Госавтоинспекции.

Напротив дома № 14А автомобиль Daewoo Nexia под управлением 48-летнего водителя столкнулся с Volvo S40, за рулем которого находился 65-летний мужчина.

В результате водитель автомобиля Volvo S40 получил травмы и был доставлен в больницу. Водителя Daewoo Nexia после оказания медпомощи отпустили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.