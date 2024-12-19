Две иномарки столкнулись в Пензе
В Пензе на улице Перспективной произошли две аварии с участием иномарок. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное управления Госавтоинспекции.
Напротив дома № 14А автомобиль Daewoo Nexia под управлением 48-летнего водителя столкнулся с Volvo S40, за рулем которого находился 65-летний мужчина.
В результате водитель автомобиля Volvo S40 получил травмы и был доставлен в больницу. Водителя Daewoo Nexia после оказания медпомощи отпустили. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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