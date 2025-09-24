Две иномарки стали участниками ДТП с пострадавшим в Новом Уренгое

Пассажирка иномарки пострадала в ДТП в Новом Уренгое. Авария произошла на на регулируемом перекрестке улиц 70 лет Октября и Подшибякина. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на представителей Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу. В Госавтоинспекции ЯНАО сообщили о травмированной пассажирке Hyundai Solaris.

По информации ведомства, участниками столкновения стали автомобили Nissan Maxima и Hyundai Solaris. В результате ДТП пассажирка последней иномарки самостоятельно обратилась в приемное отделение больницы, где ей оказали разовую медицинскую помощь.

Предварительно, виновником происшествия стал водитель Nissan Maxima. По данным ГАИ, он не уступил дорогу Hyundai Solaris при повороте налево. Сейчас уточняются все обстоятельства ДТП.