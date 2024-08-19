Две иномарки и мотоцикл наехали на мужчину в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в результате ДТП с иномарками и мотоциклом пострадал мужчина. Об этом сообщил сайт newsnn.ru , ссылаясь на пресс-службу Госавтоинспекции региона.

Авария произошла накануне на улице Рябцева. Мужчина находился на пассажирском сидении автомобиля и в какой-то момент выпал на встречную полосу движения. На него наехали водители Toyota и Peugeot, а следом мотоциклист на технике Honda.

Пострадавшего с травмой головы и переломом бедра доставили в больницу. Сообщается, что у мотоциклиста сломана рука.