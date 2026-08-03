Две девушки погибли в ДТП по вине юноши без прав в Курганской области

В Лебяжьевском округе Курганской области произошло ДТП, в котором погибли две девушки. Еще одну пострадавшую доставили в больницу, сообщил URA.RU .

Авария случилась 1 августа около 19:40 на 27-м километре автомобильной дороги Лебяжье — Большое Моховое. Виновником аварии стал 18-летний курсант автошколы, который взял автомобиль Mitsubishi Lancer без разрешения владельца и превысил скорость. По информации правоохранительных органов, водитель не справился с управлением, и машина опрокинулась в кювет.

Установлено, что никто из участников поездки не был пристегнут ремнями безопасности. Это стало одной из главных причин тяжести последствий.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ — «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Сам водитель не пострадал.