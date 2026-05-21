Две девочки утонули в пруду в Марий Эл

В Республике Марий Эл произошла страшная трагедия: в пруду около деревни Отары утонули две девочки, 6 и 11 лет. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По предварительной информации прокуратуры региона, дети не умели плавать и были у водоема без присмотра взрослых.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.