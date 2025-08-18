Две аварии с разницей в минуту произошли на трассе в Сургуте

Сегодня утром улица Аэрофлотская в Сургуте стала местом сразу двух аварий, произошедших почти одновременно. Полиция подтвердила наличие пострадавших в результате происшествий, написал сайт muksun.fm .

Первая авария произошла около восьми часов утра возле дома номер один. Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля марки Mitsubishi, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству УАЗ, въезжающему на главную улицу. Столкновение привело к перевороту машины отечественного производства. Водителю УАЗа, мужчине возрастом 42 года, повезло избежать травм, в отличие от пассажира, которому 43 года — он получил повреждения различной степени тяжести.

Спустя буквально минуту после первого столкновения случилось второе дорожное происшествие, подробности которого уточняются. Оперативные службы продолжают выяснять причины аварии и оценивать состояние потерпевших.