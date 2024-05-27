Сегодня 18:13 Два жителя Пензенской области предстанут перед судом за кражу металла с железнодорожных путей
Суд рассмотрит дело двух жителей Пензенской области, которые обвиняются в краже металлических частей с железнодорожных путей. Об этом сообщило агентство
«Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.
По версии следствия, мужчины похитили именно те части, без которых невозможна безопасная эксплуатация железнодорожных путей. Украденное они сдали в пункт приема металлолома.
Возбуждено уголовное дело.
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