Два жителя Пензенской области предстанут перед судом за кражу металла с железнодорожных путей

Суд рассмотрит дело двух жителей Пензенской области, которые обвиняются в краже металлических частей с железнодорожных путей. Об этом сообщило агентство «Пенза-пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.

По версии следствия, мужчины похитили именно те части, без которых невозможна безопасная эксплуатация железнодорожных путей. Украденное они сдали в пункт приема металлолома.

Возбуждено уголовное дело.

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