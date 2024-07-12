Два взрослых и ребенок стали жертвами массовой аварии на трассе «Дон» в Ростовской области
Массовая авария на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области унесла жизни трех человек. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Происшествие случилось на пункте взимания платы. Предварительно, водитель грузовика не справился с управлением и протаранил остановившуюся LADA Granta. Последняя столкнулась еще с тремя иномарками.
Смертельные травмы получил автомобилист, находившийся за рулем легковушки. Кроме того, погибли его пассажиры: женщина и 11-летний мальчик, добавило ИА НСН.
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