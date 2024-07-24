Два водителя предстанут перед судом по делу о ДТП с шестью пострадавшими в Петербурге

Уголовное дело, возбужденное в отношении двух автомобилистов из Петербурга, передали в суд для рассмотрения по существу. Их обвинили в нарушении ПДД, которое повлекло дорожную аварию.

Происшествие случилось на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая. Как сообщило СМИ, 65-летний мужчина за рулем Renault Kaptur вылетел на полосу встречного движения, где на большой скорости ехал микроавтобус Ford Transit под управлением 29-летнего шофера.

Из-за помехи водитель транспортера свернул на тротуар и сбил пешеходов. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, добавил сайт Neva.Today.