Два трагических пожара произошли в Новосибирской области ночью 29 апреля

В ночь с 28 на 29 апреля в Новосибирской области зафиксированы два пожара, в результате которых погибли две женщины. Об этом написал сайт atas.info .

В Новосибирске в многоквартирном доме на Ветлужской была обнаружена без сознания 52-летняя женщина. Пожарные пытались ее реанимировать, но было уже поздно. Предполагается, что причиной возгорания стала непотушенная сигарета.

В селе Мамоново Маслянинского района вспыхнул частный дом. Тело его хозяйки было обнаружено при разборе завалов после тушения пожара. Согласно версии дознавателей, женщина перед сном почистила печь, а ведро с еще горячей золой вынесла на веранду. Это и стало причиной возникновения пожара.