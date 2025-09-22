Два школьника заживо сгорели из-за вспыхнувшего стога сена в Оренбуржье
Трагедия произошла в селе Аниховка Адамовского района Оренбургской области. Там пожар унес жизни двух подростков 11 и 13 лет, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, школьники заживо сгорели из-за вспыхнувшего стога сена. Их тела обнаружили при тушении пламени.
Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Расследование находится на контроле областной прокуратуры.
