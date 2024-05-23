Два школьника на питбайке попали в ДТП в Краснодарском крае

Авария с двумя школьниками произошла накануне в Горячем Ключе. Мальчик взял без спроса ключи от питбайка и пригласил покататься с собой друга. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Двигаясь на спортивном питбайке по трассе, несовершеннолетний водитель не уступил дорогу южнокорейскому пикапу. В результате столкновения с машиной подростки получили множественные травмы.
По факту ДТП проводится расследование. О других пострадавших не сообщается.
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