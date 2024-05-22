Два «Сапсана» и несколько других поездов задержали из-за горящей электрички в Подмосковье

ОЖД предупредила о задержке поездов из-за пожара в электричке в Подмосковье

Из-за пожара в электричке на станции Поварово в Подмосковье произошли задержки в движении двух «Сапсанов» и нескольких других поездов. Об этом предупредили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

«Задержаны поезда „Сапсан“ № 772 и 774 Москва — Санкт-Петербург, поезд № 64 Самара — Санкт-Петербург, № 826 „Ласточка“ Москва — Санкт-Петербург, а также пригородные поезда № 7958 Москва — Тверь, № 6888 Москва — Крюково, № 6713 Тверь — Москва», — уточнили представители ОЖД.

Кроме того, пришлось отменить электрички № 6408 на участке Поварово — Подсолнечная, № 6710 на участке Поваровка — Тверь и № 6409 на участке Подсолнечная — Поваровка.

Для пассажиров со станции Поварово организовали автобусное сообщение до Твери с заездом на станцию Подсолнечная в Клину.

Два вагона электрички, следовавшей из Москвы в Тверь, загорелись сегодня на станции Поварово в Московской области. В МЧС уточнили, что огонь охватил 140 «квадратов». Никто не пострадал. Пожар уже ликвидировали.