Два робота вспыхнули на шоу в Екатеринбурге

Во время развлекательного мероприятия в здании «Екатеринбург-Экспо» в одноименном городе загорелись два робота. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Сначала вспыхнул зарядный блок первого электроробота. На месте дежурил пост пожарно-спасательной части № 8 МЧС России, спасатели оператора ликвидировали возгорание на площади 0,5 квадратных метра.
Спустя час еще один робот загорелся в рабочей зоне на улице. Его самостоятельно потушила администрация мероприятия, отметили в ведомстве. Пострадавших нет.
Ранее россиянам назвали главную опасность роботов-пылесосов, она не связана с прослушкой или составлением карты помещений.
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