Два робота вспыхнули на шоу в Екатеринбурге

МЧС: два робота загорелись на шоу в здании «Екатеринбург-Экспо»

Во время развлекательного мероприятия в здании «Екатеринбург-Экспо» в одноименном городе загорелись два робота. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Сначала вспыхнул зарядный блок первого электроробота. На месте дежурил пост пожарно-спасательной части № 8 МЧС России, спасатели оператора ликвидировали возгорание на площади 0,5 квадратных метра.

Спустя час еще один робот загорелся в рабочей зоне на улице. Его самостоятельно потушила администрация мероприятия, отметили в ведомстве. Пострадавших нет.

Ранее россиянам назвали главную опасность роботов-пылесосов, она не связана с прослушкой или составлением карты помещений.