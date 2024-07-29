Два рэпера устроили драку в Петербурге

Рэперы Obladaet и OG Buda подрались на дороге в Петербурге

Рэп-исполнители Назар Ватников (Obladaet) и Григорий Ляхов (OG Buda) устроили потасовку на дороге в Санкт-Петербурге. Видео с дракой появилось в интернете, а ее участники прокомментировали произошедшее в своих соцсетях.

На ролике видно, как автомобиль с Ляховым остановился на дороге, а за ним остановилась машина, в которой находился Ватников. Последний выбежал из салона и начал бить своего коллегу по голове. В конфликт вмешался охранник OG Buda, который оттеснил агрессора. Артисты продолжили выяснять отношения на проезжей части.

«Другие бы за твои слова могли спросить намного жестче, я максимально легко с тебя спросил», — прокомментировал Obladaet в своем Telegram-канале.

«Охранник одним ловким движением остановил трех человек, которые тщательно готовили нападение», — ответил OG Buda.

Ранее рэпер Элджей едва не разбил телефон журналисту из-за вопроса про его экс-супругу Анастасию Ивлееву. Артист накинулся на него на вокзале в Москве.