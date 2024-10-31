Два ребенка пострадали в аварии под Нижним Новгородом
В Нижегородской области произошла авария, в которой пострадали двое детей и один взрослый. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на источник в экстренных службах.
Рядом с поселком Окский столкнулись фура и легковой автомобиль. А в аварии пострадали водитель и двое пассажиров второй машины. В частности, 10-летнюю девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.
А 11-летний мальчик пострадал меньше, его состояние оценили как средне тяжелое. О самочувствии взрослого информации нет, проводится проверка.
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