Два пожара потушили в Пензенской области

Сотрудники МЧС России на территории Пензенской области за прошедшие сутки ликвидировали два пожара. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» .

Первый пожар произошел в селе Кукарки Белинского района. На улице Центральной загорелся мусор внутри неэксплуатируемого кирпичного здания. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Второй пожар случился в Кузнецком районе на 744 километре ФАД М-5 «Урал». На месте происшествия пожар тушили 11 человек личного состава и три единицы спецтехники. В результате выгорела кабина и кузов грузовика на площади 25 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет.