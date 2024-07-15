Два поезда столкнулись в Белгородской области. Есть погибший

Один человек погиб при столкновении поездов на Лебединском ГОК под Белгородом

Один человек погиб и еще один пострадал при столкновении двух железнодорожных тяговых агрегатов на Лебединском горно-обогатительном комбинате в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Столкновение произошло 13 июля. Двух сотрудников локомотивных бригад госпитализировали с травмами. Сегодня состояние одного из пострадавших резко ухудшилось — мужчина скончался.

«Коллектив Лебединского ГОКа соболезнует семье, близким и товарищам нашего коллеги. Комбинат окажет всю необходимую помощь и поддержку семье скончавшегося сотрудника», — отметили на предприятии.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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