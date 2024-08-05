Два подростка пострадали в ДТП в Ростовской области

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе от поселка Тарасовского до хутора Можаевка в Ростовской области. В результате аварии пострадали два человека, сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель за рулем отечественной машины Lada Granta не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной Lada Granta.

Отмечается, что различные травмы в ДТП получили двое подростков 14 и 16 лет. Их доставили в больницу.

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