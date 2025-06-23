Два подростка попали в больницу после ДТП в Кузнецком районе Пензенской области

На четвертом километре трассы «Подъезд к Кузнецку с восточной стороны» в Пензенской области случилось столкновение трех машин. Об этом «Пензе-пресс» сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.
По данным ведомства, авария произошла вечером 22 июня. В ДТП участвовали автомобили Kia Rio, Honda Civic и Lixiang L9.
Водитель Kia Rio получил травмы, но после оказания медицинской помощи его отпустили. Пассажиров этого автомобиля — несовершеннолетних мальчика и девочку — госпитализировали. Пассажирку Honda Civic, 24-летнюю девушку, после оказания помощи также отпустили.
Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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