Два подростка попали в больницу после ДТП в Кузнецком районе Пензенской области

На четвертом километре трассы «Подъезд к Кузнецку с восточной стороны» в Пензенской области случилось столкновение трех машин. Об этом «Пензе-пресс» сообщили в управлении Госавтоинспекции по региону.

По данным ведомства, авария произошла вечером 22 июня. В ДТП участвовали автомобили Kia Rio, Honda Civic и Lixiang L9.

Водитель Kia Rio получил травмы, но после оказания медицинской помощи его отпустили. Пассажиров этого автомобиля — несовершеннолетних мальчика и девочку — госпитализировали. Пассажирку Honda Civic, 24-летнюю девушку, после оказания помощи также отпустили.

Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.