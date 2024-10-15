Два пешехода попали под колеса автомобилей за сутки в Тюмени

Сразу две дорожные аварии с участием пешеходов произошли в Тюмени за сутки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, на улице Пермякова человек попал под колеса автомобиля. Аналогичное ДТП случилось и на улице Мира. Правоохранители разбираются в причинах происшествий.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте