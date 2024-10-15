Два пешехода попали под колеса автомобилей за сутки в Тюмени
Сразу две дорожные аварии с участием пешеходов произошли в Тюмени за сутки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, на улице Пермякова человек попал под колеса автомобиля. Аналогичное ДТП случилось и на улице Мира. Правоохранители разбираются в причинах происшествий.
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