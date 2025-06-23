Два пешехода-нарушителя попали в ДТП в Кургане

В Кургане за один день случилось два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали пешеходы, нарушившие правила дорожного движения. Об этом Ura.ru сообщили в группе «Госавтоинспекция45» в социальной сети «ВКонтакте».

Первое ДТП произошло 20 июня в 13:00 на улице Гагарина вблизи дома № 36Б. Девушка 1995 года рождения, управлявшая автомобилем Hyundai Sonata, сбила женщину 1957 года рождения. Пешеход переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения, ей назначено амбулаторное лечение.

Второе происшествие случилось в 16:20 на улице Куйбышева у дома №155А. Мужчина 1968 года рождения, находясь за рулем автомобиля Lada Largus, сбил 27-летнего мужчину. Пешеход переходил дорогу вне установленного места и также на красный сигнал светофора. Пострадавший получил травмы легкой степени тяжести, ему назначено амбулаторное лечение.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

По данным Госавтоинспекции, с начала года на территории Курганской области зарегистрировано 48 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 10 человек погибли и еще 21 получили травмы.