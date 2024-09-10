Два пенсионера пострадали при столкновении легковушек в Пермском крае
Сразу три автомобиля стали участниками ДТП в Пермском крае. Не обошлось без пострадавших, сообщил сайт Properm.ru со ссылкой на поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа.
На 61-м километре трассы в Екатеринбург столкнулись Cherry Tigo, LADA Granta и LADA Priora. На месте потребовалась помощь медиков и спасателей.
Травмы получили 74-летняя женщина и мужчина 72 лет. Пенсионеров госпитализировали. Проводится проверка.
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