Два пассажирских автобуса столкнулись в Иванове

В Иванове произошла авария с участием двух пассажирских автобусов, два человека пострадали. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России региона.

Два автобуса, полные пассажиров, столкнулись на улице Фрунзе. По предварительным данным, один из водителей не выдержал безопасную дистанцию и врезался во впередиидущий транспорт. Пострадали два пассажира одного из автобусов, их доставили в больницу. Проводится проверка.

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