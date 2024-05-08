Два пассажира автобуса пострадали во время ДТП в Нижегородской области | 360°

08 мая 2024, 14:42
Два пассажира автобуса пострадали во время ДТП в Нижегородской области
ДТП с участием рейсового автобуса произошло накануне на 14-м километре автодороги Нижний Новгород — Шахунья — Киров. Об этом рассказало ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Сообщается, что во время движения у транспортного средства отсоединился задний карданный вал от трансмиссии. В результате аварии пострадали 42-летний мужчина и 52-летняя женщина.
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На месте происшествия работали медики и правоохранители.
ДТП
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