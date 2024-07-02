Два несовершеннолетних мотоциклиста попали в ДТП в Пензенской области
Авария с участием подростков произошла накануне в селе Алексеевка Пензенской области. Об этом написала «Пенза-пресс».
Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по региону, на полевой дороге столкнулись мотоцикл Motoland Alpha ZS50F и Motoland Alpha RF, которыми управляли несовершеннолетние.
В результате аварии пострадали оба мотоциклиста и двое их пассажиров. Медики доставили подростков в больницу.
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