Два несовершеннолетних мотоциклиста попали в ДТП в Пензенской области

Авария с участием подростков произошла накануне в селе Алексеевка Пензенской области. Об этом написала «Пенза-пресс».

Как рассказали в управлении Госавтоинспекции по региону, на полевой дороге столкнулись мотоцикл Motoland Alpha ZS50F и Motoland Alpha RF, которыми управляли несовершеннолетние.

В результате аварии пострадали оба мотоциклиста и двое их пассажиров. Медики доставили подростков в больницу.

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